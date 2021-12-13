Стокгольм, , 09:14 — REGNUM Кражи, происходящие в жилых домах, всегда должны классифицироваться как тяжкие преступления и наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет тюремного заключения. Об этом заявил представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форсселл в интервью газете Dagens Nyheter от 12 декабря.

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По словам политика, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что кражи, совершаемые в жилых помещениях, уже более нельзя охарактеризовать как кражи со взломом, поскольку в большинстве случаев жертвы находились у себя дома в момент совершения преступления. Форселл отмечает, что этот вид преступлений настолько серьёзен, что сегодняшние приговоры недостаточно суровы.

«Жилая недвижимость должна быть тихим и безопасным местом», — заявил Форсселл изданию.

По его оценкам, ужесточение наказания до пяти лет лишения свободы за кражи в жилых домах «с элементами унижения жертвы» является адекватной мерой.

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