Монтрёй, Франция, , 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft на фоне слухов о том, что она разрабатывает новую игру серии Splinter Cell, подала заявку на регистрацию новой торговой марки по франшизе. Об этом 13 декабря сообщает портал TheGamePost.

Ubisoft Sergey Galyonkin

Журналисты обратили внимание на информацию, появившуюся на портале Justia Trademarks. Ubisoft подала заявку 6 декабря 2021 года с кодом классификации «41», который относится к развлекательным услугам, в т.ч. к СМИ, живым концертам, телепрограммам, фильмам, аудиотрансляциям и видеоиграм. Издание напомнило, что в 2020 году Ubisoft точно так же зарегистрировала торговый знак Splinter Cell, который, как позже выяснилось, относится к линии одежды.

Напомним, информация о том, что Ubisoft разрабатывает новую игру Splinter Cell появилась в сети в октябре 2021 года. Инсайдеры тогда отметили, что речь не идёт о проекте для гарнитур виртуальной реальности, а об игре основной серии.

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