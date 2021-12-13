Тбилиси, , 09:10 — REGNUM В Грузии за девять месяцев 2021 года были убиты 13 женщин. Об этом сообщила народный омбудсмен Грузии Нино Ломджария, представляя общественности доклад о преступлениях против женщин.

Нино Ломджария

«В январе — сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. В пяти случаях установлено, что речь идет о «семейном насилии». Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам», — сказала Ломджария.

Она также сообщила о 20 выявленных за отчетный период попыток убийства женщин. В 11 случаях это происходило в семье.

Несмотря на то, что случаев убийства женщин было больше не в семье, Ломджария считает, что грузинским властям нужно сосредоточится на профилактике «семейного насилия». По мнению омбудсмена, руководство страны не предпринимает достаточно мер в данном направлении.

Напомним, в Грузии с 2014 года «семейное насилие» было выделено в отдельную статью Уголовного кодекса, а с 2017 года в стране действует закон «О пресечении насилия в отношении женщин или насилия в семье». После этого число случаев насилия в семьях стало расти. Если в 2014 году было зафиксировано около 600 таких случаев, то в 2020 году — более 5 тыс.