Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:15 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области противники крематория обратились к мэру. Обращение к мэру города Владиславу Пинаеву подписали 102 человека, сообщают СМИ.

В наибольшей степени работой крематория возмущены сотрудники одного детского сада, который находится рядом с проблемным зданием, а также законные представители детей. Местные жители опасаются, что общественные слушания относительно судьбы крематория проведут «с участием нужных людей» и не учтут позицию горожан. Ответы, которые поступили от свердловских властей, дали надежду на прекращение работы крематория, сообщает E1.RU со ссылкой на одну из общественниц.

Против работы крематория горожане воюют с октября 2021 года. Они уже направляли письмо главе города с просьбой разобраться в ситуации. Однако несмотря на ответ о неправомерности работы крематория, он по-прежнему продолжает функционировать.