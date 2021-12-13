Оренбург, , 09:10 — REGNUM Оренбургская область выполнила годовой план по экспорту сельхозпродукции за 11 месяцев на 87,1%. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь-ноябрь 2021 года экспорт продукции АПК, по данным ФТС (в сопоставимых ценах 2020 года), составил 130,6 млн долларов США. Согласно плану, в 2021 году Оренбуржье должно экспортировать товары сельхозпроизводителей на 149,9 млн долларов США.

На экспорт отправляют подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузгу, лецитин (новый вид продукции), злаки (пшеница, ячмень, рожь), мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, рыбу. Основной объем экспортируемой из Оренбуржья продукции приходится на продукцию масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) — около 43,6% от общего объема; корма для животных, семена, материалы растительного происхождения — около 22%, а также зерновые (пшеница, ячмень, рожь) — более 21% от общего объема. Удельный вес этих видов продукции в общем объеме экспорта составляет в 2021 году свыше 86%.

Регион осуществляет поставки в Азербайджан, Анголу, Армению, Афганистан, Белоруссию, Бельгию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Гонконг, Грузию, Данию, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Латвию, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, США, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Чехию, Швейцарию и еще ряд стран.