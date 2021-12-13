Хельсинки, , 09:10 — REGNUM 12 декабря оказалось, что у правительства Финляндии заканчиваются средства для выделения помощи владельцам бизнесов, которые понесли огромные убытки на фоне пандемии. Об этом написала газета Svenska Yle.

Деньги Urist-land.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Неприятную для бизнесменов новость сообщил министр экономики Мика Линтиля. По его словам, деньги на ковид-выплаты почти закончились, поскольку правительство практически достигло лимита, прописанного в бюджете, поэтому осуществлять новые выплаты будет проблематичным. Как пишут журналисты, на помощь властей, например, могли рассчитывать владельцы кафе и парикмахерских.

Уточняется, что по состоянию на 12 декабря правительство Финляндии распределила более 750 миллионов евро в качестве мер поддержки бизнесу. Сейчас, для уже пятой по счету волны выплат, на которые можно подать заявку сейчас, предусмотрено 100 миллионов евро, но после ее окончания, денег у правительства не останется.