Ташкент, , 09:09 — REGNUM В Ташкенте с 1 января 2022 года планируется увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 1700 сумов (один доллар-100 800 сумов), сообщает Подробно.уз.

«Сейчас стоимость проезда в автобусе и метро составляет 1400 сумов», отмечает издание.

Издание отмечает, что тему повышения стоимости проезда «Ташгорпасстранс» начал вбрасывать в медийное пространство несколько недель назад.

«Ташгорпасстранс» сообщало, что у компании большие долги из-за низкой стоимости проезда в общественном транспорте, а затем запустило голосование по поводу грядущего повышения», говорится в публикации.

При этом, отмечает издание, большая часть проголосовавших узбекистанцев выступила против роста стоимости проезда.

«Однако это не помешало столичным властями принять решение об увеличении», подчеркивается в публикации.