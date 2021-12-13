Стокгольм, 13 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон недоволен работой кадрового отдела полиции Стокгольма. Он считает, что правоохранители не смогли привлечь на службу новых стражей правопорядка, чтобы справиться с кадровым дефицитом. Об этом он заявил 12 декабря новостному агентству TT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Количество полицейских в Стокгольме за последние годы как-то не особо увеличилось. Для ясности: они не смогли нанять новых полицейских в тех количествах, которые следовало бы ожидать», — заявил министр в интервью.

Однако работой других региональных подразделений Полиции Швеции Йоханссон оказался доволен. По его словам, Мальмё и Гётеборг являются положительными примерами того, где в последние годы сократилось количество стрельб и взрывов в то время, как «число преступлений, а в Стокгольме в 2020 году резко выросло».