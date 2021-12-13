Ульяновск, 13 декабря 2021, 09:07 — REGNUM В Ульяновске в рамках пандемии коронавируса планируют изменить размер коммунальных платежей для предпринимателей, арендующих муниципальные помещения. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания профильного комитета.
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Парламентарии отмечают, что из-за распространения коронавируса средний и малый бизнес «длительное время» несёт убытки, в связи с чем депутаты предлагают принять дополнительные меры поддержки — в частности, при определении платы за аренду муниципальных помещений. В их числе — временное снижение или отмена затрат за полученные коммунальные ресурсы, неприменение штрафов при неуплате услуг, предоставленных ресурсоснабжающими муниципальными компаниями.
В гордуме сообщают, что в ближайшее время планируется провести финансовый анализ возможности выделения дополнительных средств на данные предложения.
Всего с начала 2021 года на поддержку предпринимателей в Ульяновске в условиях борьбы с коронавирусом направлено почти 112 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил за усиление поддержки предпринимателей, объединив предложения в два блока: будут предусмотрены стимулирующие и компенсационные меры поддержки.
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