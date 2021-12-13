Москва, 13 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Москве победителями конкурса «Москва — добрый город» стали более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщается на портале мэра столицы.

НКО

В 2021 году конкурс прошел в третий раз. В этом году победителями стали 102 социально ориентированные НКО. Между ними распределили 400 млн рублей.

Конкурс дает возможность некоммерческому сектору получить серьезную финансовую поддержку для воплощения своих проектов. Так, минимальная сумма гранта увеличена в два раза — с 500 тысяч до 1 млн рублей, упрощены организационные требования, запущена круглосуточная горячая линия.

ИА REGNUM ранее сообщало, Ежегодная аудитория образовательной программы «НКО Лаб» превышает 7 тысяч человек.

Читайте подробнее: В мэрии Москвы рассказали о популярности программы обучения НКО