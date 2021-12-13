Стокгольм, , 09:10 — REGNUM В общественном дискурсе в Швеции, где деятельность ОПГ только нарастает с каждым годом, Дания приводится в качестве примера страны, где с бандами правоохранители боролись достаточно успешно. В свою очередь в интервью шведскому телеканалу SVT от 12 декабря исследователь из Университета Лунда (Швеция) Давид Саусдал отметил, что не ужесточение наказаний датскими властями, а социальные меры повлекли за собой успехи в деле профилактики преступлений.

Полиция Дании (сс) MasterPhoto-DK

Действительно, в Дании за последние годы были введены жесткие меры по борьбе с оргпреступностью: полицейским было предоставлено право навещать по месту проживания лиц, которые даже не подозреваются в совершении преступлений; была взята на вооружения практика ужесточения наказания за преступления, совершаемые в отдельных районах городов; многие уголовные наказания были ужесточены. Однако так ли эффективные жесткие меры?

«Не существует никаких исследований, которые бы показали, что все дело в законах о борьбе с ОПГ. Напротив, мои коллеги в Дании говорят, что не видят никакой связи между законами о борьбе с ОПГ и статистикой преступлений. Но известно, что работает срабатывают меры именно в социальной сфере: работа со школьниками, работа с обществом и проведение различных инициатив в жилых районах. Они приносят довольно много результатов», — рассказал сотрудник Университета Лунда Давид Саусдал.