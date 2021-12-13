Париж, 13 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В составе ПСЖ дважды отличился нападающий Килиан Мбаппе, который на 12-й минуте реализовал пенальти, а на 45-й оформил дубль.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 45 очков. «Монако» идёт на восьмом месте с 26 очками.

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