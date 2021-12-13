Москва, , 09:05 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» после подведения музыкальных итогов 2021 года назвала артистом года рэпера Моргенштерна. Об этом 12 декабря говорится в пресс-релизе Сервис «VK Музыка».

Моргенштерн Okras

«В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков», — приводит текст сообщения РБК.

Также в списке лучших альбомов второе место занял Yamakasi хип-хоп дуэта из Владикавказа MiyaGi и Andy Panda, третье — релиз MiyaGi без партнера Buster Keaton.

Кроме того, певицей года стала поп-певица Zivert, группой года — Artik&Asti, а иностранным артистом года — рок-группа из Италии Maneskin, которая выиграла «Евровидение-2021».

Помимо того, уточняется, что чаще всего слушатели указанной соцсети слушали трек «Птичка» от HammAli & Navai.