Стокгольм, , 09:07 — REGNUM Вечером 12 декабря на телеканале SVT в прямом эфире прошли дебаты по вопросу борьбы с организованной преступностью и наркоторговлей в Швеции. Своими предложениями поделились представители двух крупнейших политический партий «Социал-демократов» и «Умеренных».

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Как находящиеся у власти «Социал-демократы», так и «Умеренные» едины во мнении, согласно которому уголовные наказания за продажу наркотиков в Швеции следует ужесточить. Что касается наказания для лиц, употребляющих наркотики, то «Социал-демократы» готовы рассмотреть как ужесточение сроков, так и декриминализацию статьи.

«Хорошо, что у нас есть наказания для них (наркоманов — прим. ИА REGNUM), но мы также можем предусмотреть вместо этого медицинское вмешательство», — заявил министр юстиции и внутренних дел Морган Йоханссон.

Представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форсселл предложил увеличить максимальный срок для наркодилеров до десяти лет лишения свободы.