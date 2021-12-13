Вашингтон, 13 декабря 2021, 09:01 — REGNUM Запуск «Северного потока — 2» может лишить Украину возможности покупать газ по реверсу в Европе, пишут в статье для журнала The National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
Они напомнили, после получения сертификации оператора газопровода все поставки газа из России будут идти в обход Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.
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