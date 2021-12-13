Москва, 13 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Комбикормовые заводы в России могут остановиться, а выпуск мяса птицы — снизиться из-за растущей нехватки аминокислот и витаминов. Об этом говорится в письме Национальной мясной ассоциации (НМА) первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, пишет 13 декабря газета «Коммерсантъ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Индейка

Глава НМА — некоммерческой организации, образованной в 2003 году — Сергей Юшин в письме Белоусову от 9 декабря отметил, что сложности возникли не только с зарубежными компонентами кормов, но и с отечественными. Так, задерживаются поставки из Китая, та же проблема возникла с предприятием «Завод премиксов №1» — единственным в России производителем незаменимой аминокислоты лизина.

Участники рынка опасаются, что ситуация не исправится до второго полугодия следующего года. Ряду комбикормовых заводов грозит временная остановка, качество кормов может снизиться, из-за этого вырастет себестоимость в мясной отрасли.

В Минсельхозе, куда представитель Белоусова перенаправил вопросы, подтвердили, что проблема с компонентами кормов есть. Механизмы стабилизации ситуации прорабатываются на площадке Россельхознадзора.

В Национальном кормовом союзе (НКС) пояснили, что проблемы с поставками в Россию кормовых добавок связаны с подорожанием перевозок, снижением производства в Китае и невысокой привлекательностью российского рынка. Исполнительный директор этой организации Сергей Михнюк полагает, что решить проблему в долгосрочной перспективе поможет локализация производства добавок в РФ, однако сразу резко нарастить их выпуск невозможно.

В Россельхознадзоре изданию заявили, что работают над расширением импорта, а перебои с компонентами кормов есть и в других странах, например, в США. Нехватку лизина там объяснили остановками отгрузок от бразильских, французских и южнокорейских поставщиков.

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