Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 декабря прививку от коронавируса сделали 656 116 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 477 495 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 11 и 12 декабря, вакцинировались 2015 жителей республики. 3850 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 113 294 человека. За указанный период ревакцинировались 270 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в Удмуртии провели 2 206 967 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4678 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6766 исследований.

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