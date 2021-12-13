Хабаровск, 13 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подвели в Хабаровске — в столице региона отремонтировано почти 60 км улично-дорожной сети, сообщили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Volgograd.ru Ремонт дорог

Всего в этом году удалось привести в нормативное состояние 82 дороги.

Благодарственное письмо от регионального правительства администрация города получила за наилучшие темпы освоения федеральных бюджетных средств.

Один из самых значимых объектов — перекресток Большая — Шелеста. Значимые работы были проведены и на Березовском шоссе. При его ремонте использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон. Здесь уложили свежее покрытие на участке в 5,8 км.

Начался долгожданный ремонт проспекта 60-летия Октября. К августу 2022 года подрядчики планируют завершить обновление дороги протяженностью 3,3 км от улицы Суворова до Аэродромной.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровском крае упор сделан на участках, которые ведут к социально значимым объектам. В 2021 году приведено в порядок дорожное покрытие более чем у 30 больниц, школ и детсадов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«Дороги в городе должны быть безопасны, прежде всего, для пешеходов. Мы обычно не замечаем тротуар, когда он есть под ногами. Но сразу чувствуем опасность, когда вынуждены идти по краю дороги. Мы просим дорожников до начала ремонтных работ учитывать мнение жителей. Чтобы все нюансы были обдуманы до начала проектирования и составления сметы. Это сэкономит не только время, но и средства», — считает руководитель регионального исполкома Народного фронта Иван Погорелов.