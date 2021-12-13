Милан, Италия, 13 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. «Интер» одержал победу над «Кальяри» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Интера» голы забили нападающие Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Алексис Санчес и полузащитник Хакан Чалханоглу.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 40 очков. «Кальяри» идёт на 19-м месте с 10 очками.

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