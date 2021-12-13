Ижевск, , 08:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 декабря провели 2 206 967 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Иране (сс) Hossein Mersadi. Fars News Agency

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4678 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6766 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3323 человек.

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