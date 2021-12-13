Ижевск, 13 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 декабря провели 2 206 967 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Hossein Mersadi. Fars News Agency Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус в Иране

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4678 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6766 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3323 человек.

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