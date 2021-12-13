Пермь, , 08:58 — REGNUM Управление Роспотребнадзора Пермского края обнародовала правила проведения новогодних праздников детских садах. Новогодние утренники разрешаются при соблюдении ряды условий.

Новогодний праздник

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В частности, нельзя объединять несколько групп детей. Под запретом приглашение аниматоров и фотографов. На празднике возможно присутствие только одного родителя и у него должен быть сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. На новогодних торжествах в дошкольных образовательных учреждениях родители воспитанников обязаны использовать средства индивидуальной защиты; соблюдать безопасную дистанцию. На входе в детский сад необходимо измерять температуру всем посетителям. Учреждение должно быть обеспечено кожными антисептиками.

При проведении мероприятий администрациям детских садов необходимо предусмотреть перерывы с целью проведения проветривания и дезинфекции помещений.

По данным Роспотребнадзора, на территории Пермского края останется напряженной обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю (6−10 декабря) рост заболеваемости среди детей в возрасте от трех до шести лет по сравнению с предыдущей неделей составил 20,5%.