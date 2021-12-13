Москва, 13 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Продовольственная инфляция в ЕС и США разогналась до 7%, это значит, что прошлогодняя просадка рубля к мировым валютам почти на 30% еще долго и весьма непредсказуемо для экспертов и участников рынка будет скачкообразно проявляться, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

QuoteInspector Рост цен

«Особенно тревожит звероводство и мукомольная промышленность. Новый урожай зерна высшего сорта подорожал к прошлому году почти на 30%.

С декабря оптовые цены на муку к ноябрю текущего года подскочили почти на 40%. Такого бы эффекта было вполне возможно избежать, если бы не прошлогоднее ослабление рубля.

На фоне растущей ключевой ставки краткосрочное кредитование малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сегодня осуществляется на отметке 16% и выше.

Вполне вероятно, что испить горькую чашу инфляционных последствий участникам рынка и потребителям, вероятно, удастся к середине наступающего года. При стабильном и даже умеренно укрепляющемся рубле обязательно наступить разворот.

Сельское хозяйство все заметнее становится в составляющей ВВП страны. Сегодня его доля превышает 4%, а в течение 5−7 лет может достигнуть 10%.

Для этого созданы все предпосылки и для успешной реализации оптимистичного сценария России важно закрепить макроэкономическую стабильность и жить последующие годы с сильным рублем.

В той же мукомольной отрасли все заметнее уверенно растущий спрос на продукцию премиального и высшего сорта. При реализации оптимистичного сценария продукция звероводства в наступающем 2022 году подорожает на 10−12%», — высказал свое мнение эксперт.

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