Джакарта, 13 декабря 2021, 08:55 — REGNUM Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение повысить статус опасности вулкана Аву, расположенного на острове Сангихе, сообщает CNN Indonesia.
Принимая во внимание результаты последнего мониторинга, уровень активности вулкана Аву был повышен с «нормального» до уровня «тревоги».
С октября наблюдается усиление вулканической активности вулкана Аву.
Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 1 км.
Напомним, последнее извержение вулкана Аву произошло в июне 2004 года.