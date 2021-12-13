Джакарта, , 08:55 — REGNUM Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение повысить статус опасности вулкана Аву, расположенного на острове Сангихе, сообщает CNN Indonesia.

Извержение вулкана. Индонезия flydime

Принимая во внимание результаты последнего мониторинга, уровень активности вулкана Аву был повышен с «нормального» до уровня «тревоги».

С октября наблюдается усиление вулканической активности вулкана Аву.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 1 км.

Напомним, последнее извержение вулкана Аву произошло в июне 2004 года.