Казань, , 08:54 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умер по состоянию на 13 декабря 1341 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё троих мужчин и одной женщины 1927−1940 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацией против новой коронавирусной инфекции охвачено 72% взрослого населения. Для достижения целевых показателей в 80% привитых осталось пройти иммунизацию ещё 300 тыс. человек.

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