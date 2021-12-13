Лос-Анджелес, США, 13 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Риз Уизерспун, давая интервью во время премьеры мультфильма «Зверопой 2», сообщила новую информацию о проекте третьей части комедии «Блондинка в законе». Об этом 13 декабря сообщает портал Comicbook.

Tobias Wrzal Кино

«Мы просто сейчас работаем над сценарием, и когда у нас будет сценарий, мы сможем снять фильм», — сказала Уизерспун в ответ на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится реализация проекта. Она добавила, что постоянно обсуждает его вместе с комедианткой Минди Калинг, и что им всё «очень нравится».

Напомним, кинокомпания MGM анонсировала фильм «Блондинка в законе 3» в октябре 2020 года. Тогда она сообщила, что картина может выйти на экраны в мае 2022-го.