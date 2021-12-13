Ташкент, 13 декабря 2021, 08:53 — REGNUM В Ташкенте 13 декабря проходит первое (инаугурационное) заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Заседание проходит в соответствии с ранее достигнутыми на высшем уровне договоренностями.
Пресс-служба отмечает, что в этих целях в Ташкент прибыла американская делегация, во главе с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.
«Делегацию Республики Узбекистан возглавляет Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов», сообщает пресс-служба.