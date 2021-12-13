Москва, , 08:53 — REGNUM На сегодняшний день общая сумма долгов граждан России, которые подлежат списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, превысила 2 млрд рублей. Об этом 13 декабря рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, его слова приводят «Известия».

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал Торосов, на данный момент около шести тыс. жителей страны воспользовались процедурой с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 года.

Также он уточнил, что свыше 3,5 тыс. человек освободилось от долгов на 1,23 млрд рублей и добавил, что оставшимся заявлениям еще не вышел шестимесячный срок, по окончании которого по ним также спишут долги.

«По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%», — заявил Торсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко заявил, что в 2022 году российских граждан и предпринимателей ждет мощная волна банкротств.