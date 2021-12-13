Москва, , 08:57 — REGNUM Вероятность вытеснения штамма коронавируса «Дельта» новым штаммом «Омикрон» есть, на это указывают специалисты, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 декабря РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос о том, возможна ли замена старого штамма новым, директор научно-исследовательского центра отметил, что в Южной Африке «Омикрон» вытесняет «Дельту» и довольно быстро.

«Поэтому всё возможно», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург рассказал о состоянии двух российских граждан, у которых выявили «Омикрон» после их возвращения из ЮАР. Болезнь у них протекает в лёгкой форме.

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