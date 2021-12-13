Уфа, , 08:54 — REGNUM Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что утром 13 декабря спасатели Учалинского района получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Поляковка. Прибыв на место, они быстро справились с огнем.

Отмечается, что во время тушения пожара в жилом доме размером 6×4 метров сотрудники спасательного ведомства обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, который жил один. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину доставили в реанимацию после пожара в жилом доме.