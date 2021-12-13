Москва, 13 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сын российского актера Максима Дрозда Егор, которого избили 11 декабря в Москве, находятся в тяжелом состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что у молодого человека диагностирован ушиб головного мозга и перелом костей свода и основания черепа, сейчас он находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Максим Дрозд написал в Instagram, что его сын Егор попал в больницу с тяжелой травмой. Что именно произошло с его сыном, он не уточнил.