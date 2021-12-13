Пенза, , 08:48 — REGNUM В Пензенской области количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 13 декабря возросло до 4432 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё 14 пациентов.

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 528 человек, всего с начала пандемии побороли инфекцию 72 096 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости коронавирусом прекратится тогда, когда 96% населения будет иметь антитела. Такое мнение высказал врач-инфекционист из Еврейской автономии Владимир Дорофеев.

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