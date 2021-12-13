Неаполь, Италия, 13 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. «Эмполи» одержал победу над «Наполи» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gaetano Capaldo Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия)

Единственный гол в матче забил нападающий «Эмполи» Патрик Кутроне на 70-й минуте.

На сегодняшний день «Эмполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 26 очков. «Наполи» идёт на четвёртом месте с 36 очками.

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