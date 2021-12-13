Москва, 13 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В городских поликлиниках Москвы стал доступен чат-бот перед приёмом врачей по специальности оториноларинголог и педиатр, сообщается на портале мэра столицы.

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Чат-бот будет собирать информацию о жалобах пациентов и перед визитом к педиатрам в детских поликлиниках и к оториноларингологам в поликлиниках для взрослых.

Результаты онлайн-опроса пациента будут автоматически передаваться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и фиксироваться в протоколе осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поликлиниках был запущен чат-бот, опрашивающий москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом терапевта и гинеколога в женских консультациях.

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