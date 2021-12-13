Благовещенск, 13 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Амурской области на трассе в Магдагачинском районе столкнулись минивен и грузовик. Водитель «легковушки» погиб, сообщила 13 декабря «Амурская правда».

Валерий Горелых ДТП

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От удара минивен вылетел с дороги, водитель скончался на месте. Известно, что мужчина ехал из села Гонжа в Зею. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль столкнулся с фурой. В ДТП погибли люди.