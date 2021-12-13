Сассуоло, Италия, , 08:41 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Лацио» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Лацио» Маттиа Цаканьи. «Сассуоло» смог отыграться и вырвать победу во втором тайме благодаря голам Доменико Берарди на 63-й минуте и Джакомо Распадори на 69-й.

На сегодняшний день «Сассуоло» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 23 очка. «Лацио» идёт на девятом месте с 25 очками.

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