Пермь, 13 декабря 2021, 08:39 — REGNUM В Перми 13 декабря прошло тайное голосование, в результате которого председателем Избирательной комиссии региона избран Игорь Вагин, до этого являвшийся главой крайизбиркома. Об этом сообщает телеграм-канал «Избирком.59».
Напомним, ранее кандидатуру Вагина на должность председателя крайизбиркома единогласно предложил ЦИК России. На первом заседании Избирательной комиссии Пермского края это решение было закреплено.
Добавим, Игорь Вагин руководит крайизбиркомом с 2014 года. Член ЦИК России Евгений Шевченко отметил, что комиссия под руководством Вагина откликается на все новации, которые внедряются Центризбиркомом России.