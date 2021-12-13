Пермь, 13 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Перми 13 декабря прошло тайное голосование, в результате которого председателем Избирательной комиссии региона избран Игорь Вагин, до этого являвшийся главой крайизбиркома. Об этом сообщает телеграм-канал «Избирком.59».

Vanderlindenma Голосование

Напомним, ранее кандидатуру Вагина на должность председателя крайизбиркома единогласно предложил ЦИК России. На первом заседании Избирательной комиссии Пермского края это решение было закреплено.

Добавим, Игорь Вагин руководит крайизбиркомом с 2014 года. Член ЦИК России Евгений Шевченко отметил, что комиссия под руководством Вагина откликается на все новации, которые внедряются Центризбиркомом России.