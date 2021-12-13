Грозный, , 08:37 — REGNUM Футбольная команда «Ахмат» одержала победу в итоговом матче чемпионата Премьер-лиги. Игра с командой «Химки» завершилась разгромной победой чеченской команды. В завершающем матче «Ахмат» победил со счетом 4:1.

Победу чеченскому клубу принесли Артём Тимофеев и Мохамед Конате, которые забили по два гола.

«Как и во всех последних матчах, наша команда имела преимущество по всем показателям, в том числе ударам по воротам и голевым моментам. В результате — закономерная победа. Очередные три очка позволили коллективу подтянуться к лидирующей группе», — написал на своей странице в Instagram спикер парламента Чечни, вице-президент «Ахмата» Магомед Даудов.

По его словам, команда уходит на зимнюю паузу «с приемлемым количеством очков и в хорошем настроении». Напомним, «Ахмат» в турнирной таблице занимает седьмую позицию, одержав девять побед и набрав 27 очков.

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