Лос-Анджелес, США, , 08:37 — REGNUM В сериале «Книга Бобы Фетта», в основу которого ляжет вселенная медиафраншизы «Звёздные войны», может появиться важный персонаж шоу «Мандалорец». Об этом 13 декабря сообщает портал Comicbook.

Охотник Цитата из сериала «Мандалорец». 2019. США

Согласно информации одного «надёжного инсайдера», изображение Грогу («малыша Йоды») заметили на мерчендайзе (вещи с символикой бренда), которым пользуются члены команды проекта. Отмечается, что позже другие инсайдеры подтвердили, что Грогу действительно каким-то образом появится в «Книге Бобы Фетта».

Напомним, в конце второго сезона сериала «Мандалорец» Грогу пришлось расстаться с мандалорцем Дином Джарином (Педро Паскаль). Первый эпизод шоу «Книга Бобы Фетта» онлайн-кинотеатр Disney Plus покажет 29 декабря 2021 года.

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