Джакарта, 13 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Около 200 тонн рыбы в озере Манинджау на Суматре, погибло из-за сильного ветра и обильных дождей, обрушившихся на этот район, сообщает CNN Indonesia.

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В результате обратного движения воды остатки корма на дне озера, содержащие аммиак, поднимаются вверх и отравляют рыбу.

Кроме того, дожди, сопровождаемые сильными ветрами, поразят местность, поэтому будет меньше кислорода и рыба погибнет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 192 случая заражения коронавирусом.