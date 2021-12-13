В Индонезии около 200 тонн рыбы погибло из-за непогоды
Джакарта, 13 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Около 200 тонн рыбы в озере Манинджау на Суматре, погибло из-за сильного ветра и обильных дождей, обрушившихся на этот район, сообщает CNN Indonesia.
Pixabay.com
Рыба
В результате обратного движения воды остатки корма на дне озера, содержащие аммиак, поднимаются вверх и отравляют рыбу.
Кроме того, дожди, сопровождаемые сильными ветрами, поразят местность, поэтому будет меньше кислорода и рыба погибнет.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 192 случая заражения коронавирусом.