Лондон, , 08:34 — REGNUM «Кристал Пэлас» одержал победу над «Эвертоном» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В составе «Кристал Пэлас» дубль оформил полузащитник Конор Галлахер, ещё один гол забил защитник Джеймс Томкинс. У «Эвертона» отличился нападающий Хосе Саломон Рондон.

На сегодняшний день «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в АПЛ, в активе команды 19 очков. «Эвертон» идёт на 14-м месте с 18 очками.

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