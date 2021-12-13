Ташкент, , 08:32 — REGNUM В течение 2022 года будет повышена квалификация более 1 тысячи врачей и более 3 тысяч работников среднего звена, трудящихся в лабораториях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Планируется увеличить количество межрайонных отделений эндокринологического центра с нынешних 29 до 50. Филиалы в регионах будут оснащены новым медицинским оборудованием, а количество услуг увеличится с 15 до 40», — говорится в сообщении со ссылкой на поручение президента Узбекистана.

Пресс-служба отмечает, что основным учреждением сферы является Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии.

«Глава государства поручил перенести центр в новые корпуса на территории клиники Ташкентской медицинской академии и организовать его деятельность на многопрофильной основе», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в центре будут организованы такие передовые направления, как лечение гормональных и минеральных нарушений, репродуктивная и эндокринная гинекология, онкоэндокринология, кардиодиабет и интервенционная хирургия.

«Кроме того, будет налажено проведение более 20 новых видов высокотехнологичных операций», сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что Эндокринологический центр будет преобразован в научно-инновационное учреждение, к исследовательской работе будут привлечены иностранные специалисты, а квоты на обучение в докторантуре будут увеличены вдвое. «Намечено организовать зарубежные стажировки врачей центра», говорится в сообщении.