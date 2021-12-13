Владивосток, 13 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Рыбаки Приморья с начала года выловили более 460 тыс. тонн минтая — для производства продукции глубокой переработки в рамках механизма инвестиционных квот в крае построено два современных завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Fish.gov.ru Минтай

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На промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Камчатско-Курильской, Восточно-Сахалинской подзонах работают восемь судов. С начала года приморские предприятия освоили квоты почти на 86%.

«На 1 декабря выловлено 463,2 тыс. тонн минтая. Снижение вылова на 17,5 тыс. тонн к уровню прошлого года обусловлено неблагоприятными гидрологическими и метеорологическими условиями в районах промысла. Кроме того, на деятельность отрасли серьезно влияет сложившаяся в мире неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, закрытие китайских портов», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбохозяйственные предприятия Приморья выловили 96,2 тыс. тонн сельди — квоты освоены на 70%.