Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно провести курс лечения за рубежом. Об этом сообщил журналистам невролог из НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия» Отар Тоидзе после посещения 12 декабря политика в военном госпитале в Гори.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам врача, у экс-президента есть проблемы с передвижением и координацией. Также наблюдается изменчивое поведение.

«Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли», — сказал Тоидзе.

При этом личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили против лечения за рубежом. Политик не хочет покидать Грузию.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.

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