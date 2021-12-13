Тбилиси, 13 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно провести курс лечения за рубежом. Об этом сообщил журналистам невролог из НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия» Отар Тоидзе после посещения 12 декабря политика в военном госпитале в Гори.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам врача, у экс-президента есть проблемы с передвижением и координацией. Также наблюдается изменчивое поведение.

«Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли», — сказал Тоидзе.

При этом личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили против лечения за рубежом. Политик не хочет покидать Грузию.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.