Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновске зарегистрировано ещё одно ЧП на реке. Со льдины сняты дети, сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Таяние льда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 12 декабря в 17:20 на реке Свияга. По данным ведомства, спасатели «Службы ГЗ и ПБ Ульяновской области ПСО на водах» спасли с тонкого льда троих детей. Для спасения было задействовано три единицы техники, работали шестеро человек.

В управлении призывают жителей быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности нахождения на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 декабря на Свияге в районе пляжа спасатели вытащили из воды двух человек, в том числе гражданина Египта. Иностранца госпитализировали.

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