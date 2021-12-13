Ингушетия, 27 февраля, 2007, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Ингушетии состоялись похороны руководителя республиканской энергетической комиссии Батыра Куркиева , избитого 19 февраля на станции метро "Сухаревская" в Москве.

Как сообщили ИА REGNUM в РЭК Ингушетии, со всех концов страны к ним приходят соболезнования от коллег. Батыр Куркиев запомнился многим как хороший руководитель и примерный семьянин. В Ингушетии остались 12-летние сын и дочь убитого.

Батыр Куркиев родился 17 ноября 1962 года в Грозном. Служил в Афганистане. Закончил экономический факультет Горского сельскохозяйственного института в 1982 году. До назначения на свой пост работал начальником планово-экономического отдела "Ингушэнерго". После создания региональных энергетических комиссий был назначен Русланом Аушевым на пост председателя РЭК Ингушетии.

Батыр Куркиев был мастером спорта по тяжелой атлетике. Награжден золотой грамотой "Меценат столетия".

Напомним, тело председателя энергетической комиссии Ингушетии Батыра Куркиева со следами жестоких побоев было обнаружено 19 февраля в Москве. По данным врачей, он пролежал на морозе более 4 часов. От полученных травм (около 30 повреждений) и переохлаждения Куркиев скончался в больнице в субботу, 24 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя РЭК Ингушетии Алихан Аушев . Он отметил, что Куркиев выехал из Ингушетии 17 февраля на заседание Федеральной службы по тарифам в Москве. Совещание должно было согласовать тарифы на электроэнергию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, дело, возбужденное по факту нанесения тяжких телесных повреждений генеральному директору региональной энергетической компании Ингушетии Батыру Куркиеву по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Расследование ведет Мещанская межрайонная прокуратура столицы.