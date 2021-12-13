В Москве убит ветеран Афганистана Батыр Куркиев: биография
Ингушетия, 27 февраля, 2007, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Ингушетии состоялись похороны руководителя республиканской энергетической комиссии
Как сообщили ИА REGNUM в
Батыр Куркиев был мастером спорта по тяжелой атлетике. Награжден золотой грамотой "Меценат столетия".
Напомним, тело председателя энергетической комиссии Ингушетии Батыра Куркиева со следами жестоких побоев было обнаружено 19 февраля в Москве. По данным врачей, он пролежал на морозе более 4 часов. От полученных травм (около 30 повреждений) и переохлаждения Куркиев скончался в больнице в субботу, 24 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя РЭК Ингушетии
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, дело, возбужденное по факту нанесения тяжких телесных повреждений генеральному директору региональной энергетической компании Ингушетии Батыру Куркиеву по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Расследование ведет Мещанская межрайонная прокуратура столицы.