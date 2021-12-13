Москва, 13 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Порядка половины жителей России (43%) заявили, что у них вообще нет никаких сбережений. Это следует из данных опроса сервиса SuperJob, результаты которого 13 декабря приводит РБК.

Dan Moyle Денег нет

Уточняется, что в опросе, который проходил в период с 9 ноября по 9 декабря текущего года, принимали участие 1600 совершеннолетних представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

Согласно полученным результатам, 13% респондентов заявили, что при потере источника дохода они смогли бы прожить на свои сбережения один месяц, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года и еще 7% — больше года.

При этом опрошенные были разделены на три группы по уровню дохода: до 50 тыс. руб., от 50 тыс. до 70 тыс. руб. и от 80 тыс. руб. Наиболее часто об отсутствии сбережений (51%) заявляли респонденты с уровнем дохода менее 50 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря младший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина заявила, что среднегодовая заработная плата в 2021 году продемонстрирует рост и достигнет допандемийного уровня.