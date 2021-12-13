Москва, 13 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. По итогам дня 10 декабря баррель нефти марки Brent подорожал на 1,74%, до $75,29. Рост котировок начался с европейской сессии и продолжался до закрытия недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

catmoz Нефть

Торговые объемы на рынке увеличились после публикации инфляционного отчета в США. Доллар подешевел, нефть подорожала.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, число буровых на нефть увеличилось на четыре единицы, до 471 шт., число буровых на газ — на три единицы, до 105 шт.

Сегодня, 10 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $76,10 (+1,07%).

Рынок остается нерешительным в преддверии заседаний Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Резкие ценовые колебания ожидаются в 15 и 16 декабря. На сегодняшний день сохраняется прогноз на уровне $77 за баррель Brent.

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